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08:36 02.07.2024

У Херсонській області за добу в результаті обстрілів дев'ять осіб дістали поранення

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У Херсонській області за добу в результаті обстрілів дев'ять осіб дістали поранення

У Херсонській області за добу через обстріли дев'ятеро людей дістали поранення, пошкоджено 5 багатоповерхівок і понад 10 приватних будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у вівторок уранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Кізомис, Приозерне, Янтарне, Олександрівка, Токарівка, Інгулець, Широка Балка, Ульяновка, Берислав, Тягинка, Гаврилівка, Новокаїри, Червоний Маяк, Крупиця, Зміївка, Урожайне, Бургунка, Михайлівка, Веселе та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 9 осіб дістали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними Херсонської ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Зафіксовано влучання в навчальний заклад, дитячий садок, медичний заклад, церкву та фермерське господарство; пошкоджено господарські споруди та приватні автомобілі.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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