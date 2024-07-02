Події

07:47 02.07.2024

Дві жінки поранені в результаті масованих обстрілів Запорізької області

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Дві жінки поранені в результаті масованих обстрілів Запорізької області

Унаслідок масованих обстрілів у Запорізькій області поранено двох жінок, також є руйнування житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у вівторок уранці.

"Протягом доби окупанти завдали 429 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Війська рф здійснили авіаційні удари по П'ятихатках і Роботиному", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Федоров також інформував про інтенсивність обстрілів.

"175 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Успенівку. 13 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине і с. Гуляйполе. 239 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Новоданилівки, Малинівки та Біленького (Пологівський район)", - уточнив глава ОВА.

За словами Федорова, "дві жінки поранені внаслідок російських атак по Василівському та Пологівському районах".

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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