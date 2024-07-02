У Чорному морі РФ тримає сім бойових кораблів, зокрема носій "Калібрів"

У Чорному морі російський флот тримає сім бойових кораблів, зокрема ракетоносій "Калібр", повідомляють Військово-морські сили ЗС України у вівторок уранці.

"Станом на 06:00 02.07.2024 у Чорному морі 7 ворожих кораблів, 1 із яких є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні; в Азовському морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет", - повідомляється в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря - 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 7 суден, з них 4 рухалися з протоки Босфор.