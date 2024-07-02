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00:02 02.07.2024

Туск: Україна рано чи пізно виграє цю війну

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Туск: Україна рано чи пізно виграє цю війну

Україна рано чи пізно переможе у війні з Росією, зокрема завдяки допомозі з боку польських і американських союзників, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час відвідин логістичного хаба в аеропорту Жешув-Ясенка, де організовано центр допомоги Україні.

"Україна пережила напад Росії. Україна рано чи пізно виграє цю війну, багато в чому завдяки польським і американським військовим, службам і всім тим, хто тут, у Жешуві-Ясьонці, організував цей найбільший хаб", - наголосив глава польського уряду.

Туск наголосив, що доля Польщі, України, Європи та всього вільного світу, включно зі США, також залежить від дій, які щодня здійснюються в польському хабі.

Глава уряду також звернувся до американських військових, зазначивши, що їхні дії є продовженням традиції американських військових захищати свободу і незалежність.

"Ми всі разом працюємо над тим, щоб підтримати Україну в цій ініціативі. Я справді дуже вдячний за вашу активність і присутність. Усі ми в Польщі цінуємо вашу присутність тут. Я сподіваюся, що ви будете з нами якомога довше", - сказав він.

Зі свого боку посол США в Польщі Марк Бжезинський зазначив, що польським військовим у Жешуві надають підтримку близько 1000 американських солдатів.

"У 2024 році наше оборонне співробітництво працює дуже добре. Багато українських солдатів також проходять підготовку тут, на базі в Ясьонку", - сказав посол США.

 

Теги: #україна #польша #війна #туск

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