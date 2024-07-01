Росію не обрали до ЕКОСОР, одного із шести основних органів ООН - Кулеба

Росії не місце в Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР) та інших міжнародних органах, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні завершився 26-й тур голосування, під час якого Росія не змогла бути обрана до ЕКОСОР, одного з шести основних органів ООН. Це голосування ще раз демонструє, що Росія може скільки завгодно битися об стіну, але результат залишиться незмінним: міжнародним злочинцям не раді в міжнародних органах", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Міністр підкреслив, що відданість України дотриманню цілей і принципів Статуту ООН залишається непохитною.

"Ми продовжуємо домагатися цих цілей за твердої підтримки наших міжнародних партнерів", - додав він.