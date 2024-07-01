Події

23:25 01.07.2024

Росію не обрали до ЕКОСОР, одного із шести основних органів ООН - Кулеба

1 хв читати
Росію не обрали до ЕКОСОР, одного із шести основних органів ООН - Кулеба

Росії не місце в Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР) та інших міжнародних органах, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні завершився 26-й тур голосування, під час якого Росія не змогла бути обрана до ЕКОСОР, одного з шести основних органів ООН. Це голосування ще раз демонструє, що Росія може скільки завгодно битися об стіну, але результат залишиться незмінним: міжнародним злочинцям не раді в міжнародних органах", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Міністр підкреслив, що відданість України дотриманню цілей і принципів Статуту ООН залишається непохитною.

"Ми продовжуємо домагатися цих цілей за твердої підтримки наших міжнародних партнерів", - додав він.

Теги: #оон #україна #кулеба #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:56 02.07.2024
З 1 липня набула чинності оновлена Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною

З 1 липня набула чинності оновлена Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною

00:30 02.07.2024
Війська РФ завдали по Україні чотири ракетних і 33 авіаудари, використавши 50 УАБів - Генштаб

Війська РФ завдали по Україні чотири ракетних і 33 авіаудари, використавши 50 УАБів - Генштаб

00:02 02.07.2024
Туск: Україна рано чи пізно виграє цю війну

Туск: Україна рано чи пізно виграє цю війну

23:12 01.07.2024
Від початку доби на покровському напрямку ворог атакував 44 рази, Сили оборони продовжують відбивати 14 атак - Генштаб

Від початку доби на покровському напрямку ворог атакував 44 рази, Сили оборони продовжують відбивати 14 атак - Генштаб

23:07 01.07.2024
Новим послом Італії в Україні призначено Карло Формозу

Новим послом Італії в Україні призначено Карло Формозу

22:42 01.07.2024
Росіяни завдали трьох ударів дронами по храму в Бериславському районі – Херсонська ОВА

Росіяни завдали трьох ударів дронами по храму в Бериславському районі – Херсонська ОВА

19:34 01.07.2024
Голова комітету розвідки Конгресу США виступає за розширення застосування американської зброї Україною для ударів по території РФ

Голова комітету розвідки Конгресу США виступає за розширення застосування американської зброї Україною для ударів по території РФ

00:50 01.07.2024
До 6 побільшало кількість постраждалих внаслідок падіння уламків ракети РФ у Києві

До 6 побільшало кількість постраждалих внаслідок падіння уламків ракети РФ у Києві

00:39 01.07.2024
Окупанти втратили понад 33 тис. осіб о/с за червень

Окупанти втратили понад 33 тис. осіб о/с за червень

23:56 30.06.2024
Звільнення о. Зміїний дозволило відновити морську торгівлю

Звільнення о. Зміїний дозволило відновити морську торгівлю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу - Зеленський

Зеленський обговорив із Сирським і Баргилевичем підготовку контрзаходів щодо логістики й техніки окупанта

Зеленський обговорив з конгресменами США постачання додаткових систем ППО

Обленерго у вівторок через спеку одночасно відключатимуть по три черги всю добу - "Укренерго"

Графіки відключень е/е у вівторок також діятимуть усю добу - ДТЕК

ОСТАННЄ

Нетаньягу заявив, що Ізраїль близький до викорінення військового потенціалу ХАМАС

Суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи про незаконний продаж землі на Закарпатті

Суд призначив до розгляду справу ексдиректора "Укрспецекспорту" й близького родича колишнього першого заступника секретаря РНБО

Наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу - Зеленський

Двопартійна делегація Конгресу США запевнила Київ у підтримці України

Зеленський обговорив із Сирським і Баргилевичем підготовку контрзаходів щодо логістики й техніки окупанта

Зеленський привітав Канаду з національним днем

Рух вантажного транспорту відновився на чотирьох ПП на польському кордоні, незабаром буде відкрито на всіх - заступник міністра

Держгеокадастр запустив гарячу лінію для реєстрації геопросторових даних

Зеленський обговорив з конгресменами США постачання додаткових систем ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА