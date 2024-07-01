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21:10 01.07.2024

Суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи про незаконний продаж землі на Закарпатті

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Суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи про незаконний продаж землі на Закарпатті

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду на засіданні в понеділок, 1 липня, обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі про продаж за безцінь землі в Закарпатській області.

Запобіжний захід було обрано для оцінювача, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 908 тис. грн із покладенням відповідних процесуальних обов'язків", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили мера та голову районної ради на Закарпатті, які продали земельну ділянку комунальної власності площею понад 3 га за заниженою вартістю. За даними слідства, на сесії міськради мер забезпечив ухвалення рішення щодо продажу ділянки в центрі міста приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради.

Крім того, з метою отримання "потрібної" експертної грошової оцінки ділянки власникам компанії-оцінювачки надали неправомірну вигоду. У результаті землю, ринкова вартість якої становить 84,6 млн грн, продали всього за 9,6 млн грн.

Загалом збитки, завдані територіальній громаді, становлять 74,9 млн грн.

Серед підозрюваних міський голова, голова районної ради, ексначальник відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради, два засновники компанії-оцінювача та оцінювач.

У повідомленні не зазначено імен підозрюваних, однак, як відомо агентству "Інтерфакс-Україна", ідеться про мера Мукачева Андрія Балогу та голову місцевої райради Михайла Ланьо.

 

Теги: #продаж #закарпаття #застава #земля

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