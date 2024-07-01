Суд призначив до розгляду справу ексдиректора "Укрспецекспорту" й близького родича колишнього першого заступника секретаря РНБО

Суд призначив до розгляду справу стосовно ексдиректора одного з підприємств концерну "Укроборонпром" і близького родича колишнього першого заступника секретаря РНБО, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"За результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті справу стосовно колишнього генерального директора ДК "Укрспецекспорт" та особи, близький родич якої обіймав посаду в Раді національної безпеки і оборони України, злочинні дії яких завдали ДК "Укрспецекспорт" (входить до сфери управління державного концерну "Укроборонпром") збитків майже на 13 млн грн. Засідання з розгляду по суті призначено на 08.07.2024", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 6 жовтня 2023 року НАБУ повідомило про підозру фігурантам справи про завдання 13 млн грн збитків ДК "Укрспецекспорт".

Як встановило слідство, 2016 року керівник ДК "Укрспецекспорт", зловживаючи своїм службовим становищем, уклав договір з компанією, підконтрольною синові експершого заступника секретаря РНБО України, щодо придбання бортового радіоелектронного обладнання (висотомірів) за цінами, навмисне завищеними майже всемеро (майже $450 тис.).

Після сплати держкомпанією передбаченої договором суми співучасники схеми розпорядилися отриманими внаслідок завищення цін коштами на власний розсуд, а частину з них на суму орієнтовно $170 тис. передали безпосередньо сину експосадовця.

Розслідування зазначених фактів розпочато після оприлюднення журналістських розслідувань.