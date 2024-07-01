Зеленський обговорив із Сирським і Баргилевичем підготовку контрзаходів щодо логістики й техніки окупанта

Президент України Володимир Зеленський обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем підготовку рішень щодо ослаблення російської армії.

"(Заслухав - ІФ-У) доповідь військових вранці. Головком Сирський, начальник Генштабу Баргилевич. Про ключові фронтові напрямки, а це і покровський, й інші на Донеччині, і Харківщина. Також обговорили деякі наші принципові рішення - кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну", - заявив президент у своєму відеозверненні.

Як він зазначив, "для Росії все це повинно закінчитися програшем - і тільки так програє сама ідея війни проти України. Ми робимо все для цього і зброєю, і дипломатією. Відповідні процеси йдуть пліч-о-пліч".