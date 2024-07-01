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19:55 01.07.2024

Рух вантажного транспорту відновився на чотирьох ПП на польському кордоні, незабаром буде відкрито на всіх - заступник міністра

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Рух вантажного транспорту відновився на чотирьох ПП на польському кордоні, незабаром буде відкрито на всіх - заступник міністра

Рух на польському кордоні вже відновлено в пунктах пропуску (ПП) "Шегині-Медика", "Нижанковичі-Мальховіце", "Угринів-Долгобичув", "Краківець-Корчова", невдовзі пропуск вантажівок розпочнеться й на інших ПП, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"Рух уже починається на пунктах пропуску "Шегині-Медика", "Нижанковичі-Мальховіце", "Угринів-Долгобичув", "Краківець-Корчова". Найближчим часом пропуск вантажівок розпочнеться на інших пунктах", - написав він у фейсбуці в понеділок.

Заступник міністра висловив вдячність колегам із Міністерства інфраструктури Польщі за оперативне вирішення ситуації.

Він також повідомив, що митна та прикордонна служби Польщі не вимагатимуть жодних дозволів на двосторонні перевезення.

"Усі українські транспортні засоби, що виконують двосторонні перевезення, відповідно до "транспортного безвізу", можуть безперешкодно перетинати кордон", - заявив Деркач.

Раніше Держмитслужба повідомила про відновлення руху вантажного транспорту, який було зупинено о 00:00 в ніч на понеділок.

До цього повідомлялося, що Польща призупинила пропуск українських вантажівок через відсутність дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) повідомило, що поінформувало Європейську комісію про зупинення руху на польських МАПП. Деркач уточнив тоді, що угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання, ще 20 червня. Водночас, за словами заступника міністра, до 10 липня діє перехідний період, який дає змогу перевізникам адаптуватися до нових правил.

"Транспортний безвіз", термін дії якого спливав 30 червня 2024 року, було продовжено до 30 червня 2025 року і ще на шість місяців за умови, що "жодна зі сторін не заявить про незгоду на підставі переконливих і чітких доказів про порушення на ринку автомобільних перевезень".

Угоду про "транспортний безвіз" підписали заступник міністра Сергій Деркач і комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян. Оновлений документ містить захисне застереження, що дає змогу призупинити дію угоди в певних географічних районах, у яких фіксують серйозні порушення на ринку автоперевезень.

 

Теги: #польща #кордон #вантажоперевезення

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