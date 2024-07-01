На Київщині 2 липня надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Київська обласна військова адміністрація (ОВА) попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у вівторок, 2 липня.

"2 липня надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій вірогідності виникнення та поширення пожеж в екосистемах, за наявності джерел займання (відкритого вогню)", - ідеться в повідомленні Київської ОВА в телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з картою-схемою, оприлюдненою в телеграм-каналі ОВА, надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено в Києві, Чорнобилі, Миронівці, Білій Церкві, Фастові, Тетереві, Борисполі, Баришівці та Яготині.