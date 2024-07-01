Події

13:16 01.07.2024

Зеленський привітав Угорщину з початком головування в Раді ЄС і подякував Бельгії за її лідерство в період головування

2 хв читати
Зеленський привітав Угорщину з початком головування в Раді ЄС і подякував Бельгії за її лідерство в період головування

Президент України Володимир Зеленський привітав Угорщину з початком її головування в Раді Європейського Союзу і подякував Бельгії за її лідерство під час її каденції головування в ЄС.

"Вітаю Угорщину з початком головування в ЄС. Бажаю успіхів у просуванні наших спільних європейських цінностей, цілей та інтересів", - написав Зеленський у соціальній мережі Х у понеділок і запевнив, що "на шляху до ЄС Україна готова долучитися до цих зусиль і сприяти зміцненню нашої Європи".

Цього самого дня Зеленський висловив подяку Александеру Де Кроо за лідерство Бельгії протягом її історичного головування в ЄС.

"За цей час були здійснені значні кроки для зміцнення всієї Європи. Переговори про вступ України до ЄС, 50-мільярдна програма Ukraine Facility, важливі дії щодо використання заморожених російських активів, два пакети санкцій, а також Фонд допомоги Україні в межах Європейського фонду миру", - зазначив Зеленський у соціальній мережі Х.

При цьому президент України висловив упевненість, що саме такі "сміливі рішення потрібні в ці складні часи, і під час головування Бельгії ЄС вистачило волі, щоб прийняти їх і посилити всю Європу".

Головування в Раді ЄС, як відомо, змінюється за ротаційним принципом кожні шість місяців. Угорське головування триватиме в липні-грудні 2024 року, після чого перейде до Польщі.

З 1 липня головування в Раді ЄС на наступні пів року перейшло від Бельгії до Угорщини, це друге її головування в цьому органі.

Теги: #головування #єс #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:47 30.06.2024
Бажання Путіна вести довгу війну проти України зменшуватиметься - Зеленський

Бажання Путіна вести довгу війну проти України зменшуватиметься - Зеленський

16:15 30.06.2024
Військові втрати РФ на Харківському та Донецькому напрямках зараз 6:1 - Зеленський

Військові втрати РФ на Харківському та Донецькому напрямках зараз 6:1 - Зеленський

12:56 30.06.2024
Зеленський: нам необхідні сили та засоби, щоб знищувати російську бойову авіацію

Зеленський: нам необхідні сили та засоби, щоб знищувати російську бойову авіацію

16:37 29.06.2024
Зеленський зустрівся зі звільненим із полону Наріманом Джелялом

Зеленський зустрівся зі звільненим із полону Наріманом Джелялом

13:56 28.06.2024
Зеленський про саміт НАТО: Працюємо над результатом щодо ППО для України, серйозного пакета військової підтримки та сильного комюніке

Зеленський про саміт НАТО: Працюємо над результатом щодо ППО для України, серйозного пакета військової підтримки та сильного комюніке

13:42 28.06.2024
Зеленський у Києві поінформував президента Словенії про роботу з підготовки другого Саміту миру

Зеленський у Києві поінформував президента Словенії про роботу з підготовки другого Саміту миру

13:36 28.06.2024
Зеленський: Ніхто не очікує альтернативи "Рамштайну", цей формат працюватиме. А інструмент, який пропонують у НАТО, буде додатковим і потужним

Зеленський: Ніхто не очікує альтернативи "Рамштайну", цей формат працюватиме. А інструмент, який пропонують у НАТО, буде додатковим і потужним

13:05 28.06.2024
Зеленський і президентка Словенії вшанували в Києві пам'ять загиблих українських воїнів

Зеленський і президентка Словенії вшанували в Києві пам'ять загиблих українських воїнів

09:41 28.06.2024
Зеленський у день Конституції: Кожен день нашого спротиву Путіну - це боротьба не тільки за суверенні території, а й за наші людські права

Зеленський у день Конституції: Кожен день нашого спротиву Путіну - це боротьба не тільки за суверенні території, а й за наші людські права

09:12 28.06.2024
Антоніу Кошта стане головою Євроради - президент Португалії

Антоніу Кошта стане головою Євроради - президент Португалії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вербицького звільнено з посади заступника генпрокурора - Офіс генпрокурора

Найбільші обсяги відключень у понеділок будуть із 16:00 до 24:00 - "Укренерго"

Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині, загинули два мирні жителі, пошкоджено 10 багатоповерхівок - ОВА

Окупанти за добу втратили 1110 осіб

Окупанти втратили понад 33 тис. осіб о/с за червень

ОСТАННЄ

САП отримає повноваження щодо запитів про екстрадицію та міжнародної допомоги в корупційних кейсах - Меморандум із МВФ

Міноборони допустило до експлуатації майже 480 нових зразків ОВТ за шість місяців 2024 року - Гаврилюк

Град і шквали очікуються на заході України у вівторок

На Херсонщині травмована 97-річна жителька через російський обстріл

Нових суддів ВАКС буде призначено до кінця вересня 2024 року - меморандум із МВФ

Київська обласна прокуратура та Солом'янський районний суд заблокували діяльність двох торговельних центрів Arricano

Два екіпажі загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працювали на місці ліквідації наслідків удару КАБ у Харкові

У більшості областей України очікується спека до 37° без опадів, на заході та півночі пройдуть дощі, місцями з градом

УІНП виніс на громадське обговорення законопроєкт про засади державної політики національної пам'яті українського народу

Втрати ворога на часовоярському напрямку за червень сягають понад 5 тис. осіб - ОСУВ "Хортиця"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА