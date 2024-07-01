Зеленський привітав Угорщину з початком головування в Раді ЄС і подякував Бельгії за її лідерство в період головування

Президент України Володимир Зеленський привітав Угорщину з початком її головування в Раді Європейського Союзу і подякував Бельгії за її лідерство під час її каденції головування в ЄС.

"Вітаю Угорщину з початком головування в ЄС. Бажаю успіхів у просуванні наших спільних європейських цінностей, цілей та інтересів", - написав Зеленський у соціальній мережі Х у понеділок і запевнив, що "на шляху до ЄС Україна готова долучитися до цих зусиль і сприяти зміцненню нашої Європи".

Цього самого дня Зеленський висловив подяку Александеру Де Кроо за лідерство Бельгії протягом її історичного головування в ЄС.

"За цей час були здійснені значні кроки для зміцнення всієї Європи. Переговори про вступ України до ЄС, 50-мільярдна програма Ukraine Facility, важливі дії щодо використання заморожених російських активів, два пакети санкцій, а також Фонд допомоги Україні в межах Європейського фонду миру", - зазначив Зеленський у соціальній мережі Х.

При цьому президент України висловив упевненість, що саме такі "сміливі рішення потрібні в ці складні часи, і під час головування Бельгії ЄС вистачило волі, щоб прийняти їх і посилити всю Європу".

Головування в Раді ЄС, як відомо, змінюється за ротаційним принципом кожні шість місяців. Угорське головування триватиме в липні-грудні 2024 року, після чого перейде до Польщі.

З 1 липня головування в Раді ЄС на наступні пів року перейшло від Бельгії до Угорщини, це друге її головування в цьому органі.