Події

12:45 01.07.2024

Вербицький заявляє, що звільнився з посади заступника генпрокурора за власним бажанням для збереження репутації відомства

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Звільнений наказом генерального прокурора Андрія Костіна з посади заступника генпрокурора Дмитро Вербицький повідомив, що написав заяву про звільнення з метою уникнення негативного впливу на роботу відомства в цілому.

"Сьогодні я подав на ім'я генерального прокурора заяву про звільнення мене з адміністративної посади (заступника генерального прокурора - ІФ-У) за власним бажанням", - сказав Вербицький агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок, коментуючи повідомлення про звільнення його з посади заступника генпрокурора.

За його словами, таке рішення аргументоване тим, що негативна інформація в ЗМІ, яка стосується його, позначається і на іміджі органів прокуратури загалом.

"Усвідомлюючи важливість збереження репутації державного органу, який я представляю, вважаю своє рішення правильним", - зазначив Вербицький.

Він також наголосив: "Готовий і далі захищати свою честь і професійну репутацію. Очікую завершення службового розслідування і перевірки НАЗК, які мають поставити крапку в цьому питанні".

Теги: #вербицький #пояснення

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