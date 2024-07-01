Події

08:57 01.07.2024

РФ обстріляла п'ять прикордонних громад Сумської області

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РФ обстріляла п'ять прикордонних громад Сумської області

Російські війська вночі та вранці в понеділок обстріляли 5 прикордонних громад Сумської області, повідомляє ОВА.

"Уночі та вранці росіяни провели 8 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Шалигинська громади", - сказано в повідомленні.

Так, у Білопільській здійснено обстріл із використанням FPV дрона (1 вибух).

В Есманьській зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (3 вибухи).

У Юнаківській був обстріл із танка (1 вибух).

У Шалигинській ворог бив із артилерії (12 вибухів).

По Краснопільській росіяни вдарили з артилерії (1 вибух) і здійснили скидання 3-х боєприпасів із БПЛА (3 вибухи).

 

 

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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