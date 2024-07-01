Події

08:44 01.07.2024

Окупанти завдали авіаудару по селищу на Харківщині, частково зруйновано навчальний заклад

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Окупанти завдали авіаудару по селищу на Харківщині, частково зруйновано навчальний заклад

У понеділок о 5:00 ЗС РФ завдали авіаудару по сел. Лісна Стінка Курилівської тергромади Куп'янського району Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті обстрілу КАБ частково зруйновано навчальний заклад. Вибито вікна в будівлі культури", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, напередодні ворожих обстрілів зазнали також Харків (унаслідок обстрілу ФАБ-500 у Слобідському районі горіло 8 вантажних автомобілів "Нової пошти", пошкоджено 3 виробничо-складські будівлі та медичний заклад, загинув чоловік, постраждали 9 осіб, зокрема восьмимісячна дитина), Куп'янськ (артобстрілом зруйновано приватний будинок), Дергачі (пошкоджено госпбудівлю на території фермерського господарства) та Одноробівка (значних пошкоджень зазнали два двоповерхові багатоквартирні житлові будинки і двоповерхова будівля, у якій три квартири, магазин і приміщення старостинського округу). У Сеньківському лісництві внаслідок обстрілу горить ліс на площі 4 га.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріл

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