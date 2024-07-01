Росія вивела в Чорне море ракетоносій без "калібрів"

У Чорному морі вранці, 1 липня, фіксується перебування одного російського корабля-ракетоносія, який РФ вивела на бойове чергування, але на борту судна ракети типу "калібр" відсутні, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Так, станом на 06:00 у Чорному морі 2 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні.

В Азовському морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" також відсутні.

А в Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря - 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря - 4 судна, з них 2 рухалися з протоки Босфор", - додали у ВМС.