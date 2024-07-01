Події

07:45 01.07.2024

Росія вивела в Чорне море ракетоносій без "калібрів"

1 хв читати
Росія вивела в Чорне море ракетоносій без "калібрів"

У Чорному морі вранці, 1 липня, фіксується перебування одного російського корабля-ракетоносія, який РФ вивела на бойове чергування, але на борту судна ракети типу "калібр" відсутні, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Так, станом на 06:00 у Чорному морі 2 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні.

В Азовському морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" також відсутні.

А в Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря - 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря - 4 судна, з них 2 рухалися з протоки Босфор", - додали у ВМС.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:55 30.06.2024
У Чорному морі один ракетоносій "Калібрів", без ракет

У Чорному морі один ракетоносій "Калібрів", без ракет

06:50 29.06.2024
РФ тримає в Чорному та Азовському морях чотири військові кораблі

РФ тримає в Чорному та Азовському морях чотири військові кораблі

07:12 27.06.2024
РФ тримає на чергуванні в Чорному та Азовському морях три ракетоносії "Калібрів"

РФ тримає на чергуванні в Чорному та Азовському морях три ракетоносії "Калібрів"

07:30 26.06.2024
РФ тримає на чергуванні в Чорному та Азовському морях три ракетоносії "Калібрів"

РФ тримає на чергуванні в Чорному та Азовському морях три ракетоносії "Калібрів"

07:34 16.06.2024
РФ тримає чотири ракетоносії в Азовському і Чорному морі

РФ тримає чотири ракетоносії в Азовському і Чорному морі

07:10 15.06.2024
У Чорному морі перебуває один, в Азовському - три кораблі, носії "Калібрів"

У Чорному морі перебуває один, в Азовському - три кораблі, носії "Калібрів"

07:00 14.06.2024
РФ тримає в Чорному та Азовському морях 4 носії "Калібрів" із загальним залпом 28 ракет

РФ тримає в Чорному та Азовському морях 4 носії "Калібрів" із загальним залпом 28 ракет

07:05 13.06.2024
РФ вивела ракетоносії в Чорне, Азовське та Середземне моря

РФ вивела ракетоносії в Чорне, Азовське та Середземне моря

07:16 12.06.2024
РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири носії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири носії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет

07:44 11.06.2024
РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири носії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет - ВМС ЗСУ

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири носії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет - ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1110 осіб

Окупанти втратили понад 33 тис. осіб о/с за червень

На дострокових парламентських виборах у Франції лідирує партія "Національне об'єднання"

Пожежу в будинку в Оболонському районі локалізовано, двом жінкам надають допомогу - Кличко

Зеленський: Найближчими тижнями ми продовжимо комунікацію з партнерами, щоб отримати дозвіл на удари по російських аеродромах

ОСТАННЄ

РФ обстріляла п'ять прикордонних громад Сумської області

Пошкоджено пожежну частину в результаті ракетного удару в Київській області

Окупанти завдали авіаудару по селищу на Харківщині, частково зруйновано навчальний заклад

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є жертва і поранений

Окупанти 345 разів обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

На Київщині в результаті ракетної атаки постраждали троє людей, серед них дитина

Ворог обстріляв Дніпро і Дніпропетровську область балістикою, є постраждалі

Окупанти за добу втратили 1110 осіб

У Вільнянську відновлено водогін, пошкоджений ворожим ракетним ударом

У Дар'ївській громаді Херсонщини внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА