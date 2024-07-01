У Дар'ївській громаді Херсонщини внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік

У Дар'ївській громаді Херсонської області внаслідок ворожих обстрілів у неділю ввечері загинув чоловік, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Стало відомо про одного загиблого внаслідок російського авіаудару по населеному пункту в Дар'ївській громаді", - написав він у телеграм-каналі.

За словами голови ОВА, травми, несумісні з життям, отримав чоловік 1982 року народження.

Як повідомлялося, російські війська ввечері в неділю вдарили з авіації по двох ОТГ на Херсонщині, пошкоджено гуманітарний штаб та об'єкт критичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.