Окупанти за добу 15 разів обстріляли шість громад Сумської області

Окупанти за минулий день 15 разів обстріляли 6 прикордонних громад Сумської області, повідомила ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 59 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - сказано в повідомленні.

В Есманьській здійснено обстріл із використанням FPV дронів (6 вибухів), мінометні обстріли (12 вибухів). По Середино-Будській ворог бив з артилерії (3 вибухи). На територію Шалигинської росіяни скинули 8 мін.

У Юнаківській зафіксовано артилерійські обстріли (11 вибухів). По Великописарівській ворог вдарив із артилерії (16 вибухів). У Краснопільській був артилерійський обстріл (3 вибухи).