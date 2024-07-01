Події

06:43 01.07.2024

Прокуратура почала розслідування за фактом ракетного обстрілу РФ Оболонського району

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Прокуратура почала розслідування за фактом ракетного обстрілу РФ Оболонського району

Прокуратура почала розслідування за фактом російського ракетного обстрілу Оболонського району в неділю ввечері, повідомляє пресслужба генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 30 червня близько 19:30 збройні сили Росії здійснили ракетний обстріл цивільної інфраструктури м. Києва. В Оболонському районі пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. До медиків звернулися п'ятеро осіб із гострою реакцією на стрес, одну жінку госпіталізували.

Як повідомлялося, в Оболонському районі Києва внаслідок ракетного удару російських військ зафіксовано падіння уламків, попередньо, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

 

 

 

Теги: #київ #генпрокуратура #справа #обстріл

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