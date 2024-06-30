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22:02 30.06.2024

На дострокових парламентських виборах у Франції лідирує партія "Національне об'єднання"

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На дострокових парламентських виборах у Франції лідирує партія "Національне об'єднання"

У Франції ввечері 30 червня завершилося голосування в першому турі парламентських виборів, перемагає партія "Національне об'єднання", повідомляють французька газета Le Figaro і BFM TV.

Згідно з даними результатів екзит-полів, у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції в неділю ввечері лідирує партія Жордана Барделли "Національне об'єднання".

На другому місці - блок лівих партій "Новий народний фронт". За нього віддало голоси 29,1%.

Партія чинного президента Емманюеля Макрона "Відродження" та її союзники отримали підтримку 21,5% виборців.

Також 10% французів проголосували за республіканців, частина яких можуть увійти в альянс з ультраправими.

Також відомо, що явка на цих виборах досягла рекордного показника в 69%.

Як повідомлялося, у материковій Франції о 08.00 ранку за місцевим часом відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах до нижньої палати парламенту - Національних зборів.

9 червня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів і призначення дострокових парламентських виборів на 30 червня і 7 липня.

 

 

 

Теги: #парламент #вибори #франція

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