В одному з районів Київської області зафіксовано падіння уламків, є постраждалі та пошкодження - ОВА

На території одного з районів Київської області зафіксовано падіння уламків ворожої ракети, є постраждалі та пошкодження, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Зафіксовано падіння уламків на території одного з районів області. Є інформація про постраждалих і пошкодження будівель. На місця падінь уламків виїхали всі оперативні служби та швидкі", - написав він у телеграм-каналі.

Кравченко зазначив, що ворог укотре намагався атакувати Київську область ракетами.

Тим часом, влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

Він додав, що інформація уточнюється.