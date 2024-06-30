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20:44 30.06.2024

В одному з районів Київської області зафіксовано падіння уламків, є постраждалі та пошкодження - ОВА

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В одному з районів Київської області зафіксовано падіння уламків, є постраждалі та пошкодження - ОВА

На території одного з районів Київської області зафіксовано падіння уламків ворожої ракети, є постраждалі та пошкодження, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Зафіксовано падіння уламків на території одного з районів області. Є інформація про постраждалих і пошкодження будівель. На місця падінь уламків виїхали всі оперативні служби та швидкі", - написав він у телеграм-каналі.

Кравченко зазначив, що ворог укотре намагався атакувати Київську область ракетами.

Тим часом, влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

Він додав, що інформація уточнюється.

 

 

 

Теги: #київська #ракетна_атака

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