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19:45 30.06.2024

Агресія РФ порушує право громадян України на освіту - декларація G7 Education

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Агресія РФ порушує право громадян України на освіту - декларація G7 Education

Міністри освіти країн "Великої сімки" (G7), зустріч яких завершилася 29 червня в Трієсті (Італія), засудили агресію Росії проти України і підтвердили заявлений раніше намір урядів своїх країн надати допомогу у відновленні та реконструкції пошкоджених під час агресії шкіл.

"Визнаючи згубний вплив конфліктів на право на освіту, ми продовжуємо засуджувати агресію Росії проти України і підтверджуємо нашу прихильність наданню допомоги у відновленні та реконструкції пошкоджених шкіл і прискоренню процесу відновлення", - йдеться у спільній декларації за підсумками зустрічі міністрів освіти країн G7.

Як повідомлялося, з 27 по 29 червня 2024 року в Трієсті відбулася зустріч G7, присвячена освіті. Міністри освіти країн "Великої сімки" під головуванням міністра освіти Італії Джузеппе Вальдітари (Giuseppe Valditara), зокрема, обговорили шляхи досягнення якісної та доступної освіти, що стане відправною точкою зростання, а також окреслить чіткий шлях до сталого суспільства.

 

 

 

Теги: #заява #освіта #g7

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