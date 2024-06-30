Інформація про введення графіка відключення водопостачання у столиці - це фейк

Київська міська державна адміністрація (КМДА) спростовує інформацію про нібито запровадження графіка відключень води в столиці.

"Інформація про введення графіка відключення водопостачання в столиці - це фейк", - ідеться в повідомленні пресслужби КМДА з посиланням на "Київводоканал" у телеграм-каналі в неділю.

Зазначається, що в соціальних мережах поширюється інформація, що через відключення електроенергії в столиці завпроваджується графік подачі питної води. "Ще раз наголошуємо, що "Київводоканал" подає питну воду киянам і свою роботу не припиняє в режимі 24/7, жодної інформації щодо запровадження графіків не розміщував на офіційному сайті компанії", - зазначено в повідомленні "Київводоканалу" на сайті.

У "Київводоканалі" закликали довіряти тільки офіційним джерелам інформації.