Військові втрати РФ на Харківському та Донецькому напрямках зараз 6:1 - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на найгарячіших ділянках фронту, зокрема на Харківському та Донецькому напрямках, військові втрати РФ становлять шість росіян до одного українця.

"Справді, у них набагато більше людей. Справді, ми бережемо своїх людей більше (ніж росіяни - ІФ-У). І, справді, у нас людей не буде більше, ніж у росіян. Але в цьому всьому ми повинні подивитися, що в нас сьогодні гине 1 українець до 6 росіян... Зараз на Харківському напрямку, на Покровському напрямку - зараз цифри 1 до 6", - заявив Зеленський в інтерв'ю "The Philadelphia Inquirer", опублікованому в неділю на його телеграм-каналі.

Як повідомлялося, наприкінці травня президент України повідомляв, що втрати росіян під час їхнього наступу на Харківську область становили вісім ворожих солдатів на одного українця.