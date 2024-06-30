Зеленський: нам необхідні сили та засоби, щоб знищувати російську бойову авіацію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки за поточний тиждень РФ застосувала проти України понад 800 керованих авіабомб, у зв'язку з цим Україні необхідні сучасні системи протиповітряної оборони, щоб знищувати російську бойову авіацію в місцях її базування.

"Тільки за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

За його словами, Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію. "Потрібен цей крок (з боку партнерів - ІФ-У)", - зазначив президент.

Як наголосив Зеленський, "необхідні ці чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей". "Завдання ударів на великі відстані та сучасна протиповітряна оборона - це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють", - резюмував він.