Окупанти завдали близько 400 ударів по Запорізькій області, під вогнем перебували 13 населених пунктів, загинуло 7 осіб, 31 поранено - ОВА

Російські окупанти за добу завдали 381 удару по Запорізькій області, під вогнем перебували 13 населених пунктів, семеро людей загинули, 31 особа дістала поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у зведенні в неділю вранці.

"Троє дітей і четверо дорослих загинули, 31 особу поранено внаслідок російського удару по Запорізькому району... Протягом доби окупанти 381 раз атакували 13 населених пунктів Запорізької області", - йдеться в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, ворог завдав 3 ракетних ударів по Запорізькому району, війська РФ завдали 1 авіаційного удару по Кам'янському, 152 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Очільник ОВА також поінформував про інтенсивність артилерійських ударів в області: "9 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку і Роботине. 216 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Верхньої Терси, Новопавлівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного".

"Надійшло 37 повідомлень про руйнування житла та об'єктів інфраструктури", - уточнив Федоров.