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11:58 30.06.2024

Окупанти завдали близько 400 ударів по Запорізькій області, під вогнем перебували 13 населених пунктів, загинуло 7 осіб, 31 поранено - ОВА

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Російські окупанти за добу завдали 381 удару по Запорізькій області, під вогнем перебували 13 населених пунктів, семеро людей загинули, 31 особа дістала поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у зведенні в неділю вранці.

"Троє дітей і четверо дорослих загинули, 31 особу поранено внаслідок російського удару по Запорізькому району... Протягом доби окупанти 381 раз атакували 13 населених пунктів Запорізької області", - йдеться в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, ворог завдав 3 ракетних ударів по Запорізькому району, війська РФ завдали 1 авіаційного удару по Кам'янському, 152 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Очільник ОВА також поінформував про інтенсивність артилерійських ударів в області: "9 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку і Роботине. 216 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Верхньої Терси, Новопавлівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного".

"Надійшло 37 повідомлень про руйнування житла та об'єктів інфраструктури", - уточнив Федоров.

Теги: #удари #запорізька_область

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