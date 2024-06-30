На Харківщині 4 людини постраждали за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

За минулу добу окупанти завдали ударів із різних видів озброєння по Дергачах, Куп'яську-Вузловому, Одноробівці, Сеньківському лісництву, четверо мирних мешканців дістали поранення, повідомив голова Харківської Обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Так, за його відомостями, серії ворожих авіаційних ударів зазнали Дергачі, де частково зруйновано житловий будинок, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, гараж, господарську споруду, скло вікон і балконів 5-поверхового житлового будинку, на території підприємства вибито вікна, пошкоджено бетонну огорожу, стіни, дитячі майданчики, електроживлення, постраждали двоє чоловіків і жінка.

ЗС РФ обстріляли з артилерії Куп'янськ-Вузловий.

"Пошкоджено приватний будинок, поранення дістала 70-річна жінка", - написав Синєгубов своєму телеграм-каналі.

Очільник ОВА повідомив, що в с.Одноробівка внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю фермерського господарства, магазин і приватний будинок.

У Сеньківському лісництві ворожий обстріл спровокував пожежу (горіла хвойна підстилка).