За минулу добу на фронті відбулося 138 бойових зіткнень, від початку поточної - 47 - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на лінії фронту відбулося 138 бойових зіткнень, станом на 10.00 неділі - вже 47, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку доби відбулося 47 бойових зіткнень, агресор завдав вісім авіаційних ударів (16 КАБ) і 38 ударів дронами-камікадзе, здійснив 667 обстрілів позицій наших військ", - ідеться у зведенні Генштабу.

На Харківському напрямку українські захисники відбили одну атаку ворога в районі Глибокого.

На Куп'янському напрямку триває бій у районі Стельмахівки.

На Лиманському напрямку Сили оборони України стримують дві атаки противника біля Невського та Макіївки.

На Сіверському напрямку ворог атакує в районах Спірного, Верхньокам'янського та Виїмки. Загалом на цьому напрямку відбулося 5 штурмових дій, 3 з них уже відбито.

На Краматорському напрямку українські військові стримують 3 ворожі атаки в районі Іванівського та Часового Яру. ЗСУ відбили одну штурмову дію.

На Торецькому напрямку ворог двічі безуспішно намагався покращити своє становище в районах Північного та Південного.

На Покровському напрямку від початку доби Сили оборони відбивали 15 атак противника, 10 штурмових дій зупинили. Тривають 5 атак у районах Прогресу, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку ворог здійснив уже 10 атак противника від початку доби. Безуспішними були 8 спроб прорвати українські рубежі, дві атаки тривають.

На Времівському напрямку українські захисники відбивають 2 атаки противника в районі Водяного. Також успішно зупинено штурмові дії ворога в районі Урожайного.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи Сил оборони відбивають одну атаку противника на напрямку Чарівного.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили дві атаки противника в районі Роботиного.