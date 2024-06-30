Події

11:03 30.06.2024

У Вільнянську кількість постраждалих унаслідок обстрілу зросла до 36 осіб

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У Вільнянську кількість постраждалих унаслідок обстрілу зросла до 36 осіб
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Кількість постраждалих у Вільнянську Запорізької області зросла до 36 осіб, серед них 9 дітей, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Оновлена інформація щодо російського удару по Вільнянську: Загинули 7 людей (3 чоловіки, 1 жінка та 3 дітей). Травмовані 36 осіб, серед яких 9 дітей. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торговельних приміщень, знищено вщент 7 автомобілів", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Зазначено, що на місці працює мобільний пункт прийому звернень громадян, куди люди можуть звернутися по допомогу або написати заяву про пошкоджене майно. Крім цього, постраждалі можуть звернутися до територіального підрозділу поліції або на спецлінію 102.

Комунальні служби також продовжують роботу на місці ворожого удару.

Пізніше в неділю голова Запорізької ОВА Іван Федоров прокоментував стан постраждалих, зазначивши водночас, що стан шістьох поранених оцінюють як важкий.

"12 осіб, поранених унаслідок удару росіян по Вільнянську, перебувають у лікарнях. Стан шести з них медики оцінюють як важкий. У госпіталізованих осколкові поранення, контузії, переломи, травматичні ампутації. Загальна кількість постраждалих зросла до 36. До лікарів самостійно звернулися ще кілька людей. Більшість отримали допомогу медиків і лікуються вдома. Серед поранених - вагітна жінка і дев'ять дітей", - написав Федоров у Telegram.

Як повідомлялося, російські окупанти в суботу, 29 червня, завдали удару по м. Вільнянськ Запорізької області. Раніше було відомо про сімох загиблих і 31 постраждалого.

У Запорізькій області 30 червня оголошено днем жалоби за загиблими.

Теги: #вільнянськ #постраждалі #загиблі

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