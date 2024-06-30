Події

08:35 30.06.2024

У результаті обстрілів у Херсонській області одна людина загинула, п’ятеро поранено

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У результаті обстрілів у Херсонській області одна людина загинула, п’ятеро поранено

За минулу добу внаслідок обстрілу з боку окупантів у Херсонській області загинула одна людина і ще п'ятеро дістали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Широка Балка, Дар'ївка, Томина Балка, Станіслав, Дніпровське, Комишани, Білозерка, Новодмитрівка, Наддніпрянське, Новотягинка, Берислав, Тягинка, Золота Балка, Нововоронцовка, Осокорівка, Новоберислав, Ольгівка, Михайлівка, Вірівка, Томарине, Бургунка, Козацьке та місто Херсон", - написав Прокудін у телеграмі.

Також очільник ОВА повідомив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Зафіксовано влучання в магазин і гаражне приміщення, пошкоджено автомобілі.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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