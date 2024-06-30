ЗС України за добу ліквідували 1140 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1140 осіб особового складу ворога, 7 танків, 19 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 46 БПЛА, 87 одиниць авто- і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 542700 (+1140) осіб, танків - 8080 (+7) од, бойових броньованих машин - 15524 (+19) од, артилерійських систем - 14533 (+53) од, РСЗВ - 1110 (+1) од, засоби ППО - 873 (+2) од, літаків - 360 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11584 (+46), крилаті ракети - 2331 (+0), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 19643 (+75) од, спеціальна техніка - 2448 (+12)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у неділю вранці.

Дані уточнюються.