У Чорному морі один ракетоносій "Калібрів", без ракет

Флот РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі один ракетоносій "Калібрів", без ракет, повідомили Військово-морські сили ЗС України в телеграмі.

"Станом на 06:40 30.06.2024. У Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні; в Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет", - ідеться в повідомленні.

За даними ВМС, за минулу добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря - 6 суден, із них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 5 суден, із них 2 рухалися з протоки Босфор.