Окупанти за день 14 разів обстріляли 7 громад Сумської області

Окупанти за минулий день 14 разів обстріляли сім прикордонних громад Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21:00 суботи.

"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи. Обстріли зазнали Хотинська, Білопольська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади", - йдеться у сообщество".

За даними ОВА, по Есманській громаді ворог бив із артилерії (20 вибухів) та мінометів (16 вибухів).

У Краснопільській громаді здійснено обстріл із використанням двох FPV дронів (2 вибухи), артобстріли (22 вибухи).

По Білопільській громаді росіяни вдарили з артилерії (15 вибухів) та мінометів (4 вибухи).

Атакам БпЛА зазнали Миропільська (БПЛА літакового типу, 1 вибух, скидання ВОГ з БпЛА, 1 вибух) та Середино-Будська (три FPV дрони, 3 вибухи) громади.

Ворог вдарив НАР із вертольота по Хотинській (5 вибухів) громаді.

Мінометного обстрілу зазнала Великописарівська (5 хв) громада.