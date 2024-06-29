Події

23:02 29.06.2024

Кількість постраждалих у Вільнянську зросла до 31 особи, пошуково-рятувальні роботи завершено

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Кількість постраждалих у Вільнянську зросла до 31 особи, пошуково-рятувальні роботи завершено
Фото: ДСНС

Кількість постраждалих від удару російських окупантів у суботу, 29 червня, зросла до 31 особи, зокрема 8 дітей, повідомляє у суботу ввечері Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

"Попередньо, загинуло 7 осіб, з них – 2 дітей та 31 особа, з них 8 дітей травмовано", - сказано в телеграм-каналі відомства.

Також у відомстві поінформували про ліквідацію загорянь будівель та автомобілів на місці ворожих ударів у Вільнянську.

"Гасіння відбувалося у двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі та прибудови, крім того поряд розташованих автомобілів, на площі 300 кв.м., та двох одноповерхових будівель на площі 150 кв.м. Пошуково-рятувальні роботи завершені", - повідомили у ДСНС.

Раніше повідомлялося, з посиланням на відомості ОВА, про 7 загиблих та 23 поранених.

Теги: #україна #постраждалі #вільнянськ #ракетний_удар

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