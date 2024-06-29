Події

21:43 29.06.2024

Кількість постраждалих у Вільнянську зросла до 23 людей - ДСНС

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Кількість постраждалих у Вільнянську зросла до 23 людей - ДСНС

Кількість постраждалих від удару російських окупантів у суботу, 29 червня, зросла до 23 осіб, серед них 8 дітей, повідомляє в суботу ввечері Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

"Станом на 21.20 кількість постраждалих унаслідок ворожого удару збільшилася до 23-х, зокрема 8 дітей. 7 людей загинули, з них 2 дітей", - ідеться в телеграм-каналі відомства.

Раніше повідомлялося, з посиланням на відомості ОВА, про 7 загиблих і 20 поранених.

 

 

 

Теги: #вільнянськ #постраждалі #жертви

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