Українські кіберактивісти атакували російські компанії, які підтримують війну, – ГУР МО

Активісти кіберспільноти BO_Team спільно зі спеціалістами Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують атакувати об'єкти на території РФ – знищувати важливі дані та обладнання, паралізувати роботу та завдавати шкоди, повідомляє пресслужба ГУР МО.

Так, за минулий тиждень українськими фахівцями було знищено понад 100 терабайт даних компанії OrbitSoft – розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської окупаційної армії.

Крім того, було знищено всі дані на 8 серверах компанії Orient Systems – розробника та постачальника навігаційного обладнання. Ця компанія співпрацювала з російськими виробниками військової техніки, зокрема БПЛА.

Також було знищено всі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у місті ніжній новґород – "Линктелеком ПН" та "Аксесс Телеком". Усім абонентам зазначених провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України.