Події

16:37 29.06.2024

Зеленський зустрівся зі звільненим із полону Наріманом Джелялом

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із заступником глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джелялом, якого в п'ятницю, 28 червня, вдалося повернути з російського полону після того, як його захопили 2021 року в Криму.

"З полону Наріман надсилав листи, і в одному з них він написав: "Ми боремося не тільки за цілісність територій, але й за єдність нашого суспільства, нашої прекрасної, сильної нації". Важливі слова, які нагадують, що в єдності, усі разом ми можемо досягти навіть найскладніших результатів та обов’язково повернемо безпеку всім нашим людям і мир Україні. Дякую кожному, хто допомагає. Дякую Наріману за цю зустріч! Дякую за силу!" - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу.

 

Теги: #джелял #зеленський

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