Події

15:17 29.06.2024

Україна і Китай продовжать діалог з питань миру та розвитку - Кулеба після зустрічі зі спецпредставником уряду Китаю з європейських справ

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч зі спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ У Хунбо на полях Дубровницького форуму в Хорватії.

"Я поінформував спецпредставника про перший Саміт миру, який відбувся у Швейцарії. Ми обмінялися думками щодо подальших зусиль із відновлення справедливого та міцного миру в Україні, заснованого на повазі до Статуту ООН та міжнародного права. Україна та Китай продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Також на зустрічі Кулеба наголосив на важливості стратегічно розглядати відносини між країнами - як у двосторонньому контексті, а також крізь призму майбутнього членства України в Європейському Союзі.

Теги: #україна #китай

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