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15:03 29.06.2024

США закуплять ракети для ЗРК Patriot

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США закуплять ракети для ЗРК Patriot

Управління програм армії США з ракет і космосу та Командування армійських контрактів - "Редстоунський арсенал" - підписали контракт на виробництво ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) на 2024 фінансовий рік.

Контракт вартістю $4,5 млрд, укладений із компанією Lockheed Martin Missiles and Fire Control, передбачає закупівлю 870 ракет PAC-3 MSE і супутнього обладнання, повідомляє портал U.S. Army Public Affairs.

"Цей багаторічний контракт на поставку ракети PAC-3 MSE відповідає зобов'язанням армії зі стабілізації та розширення виробництва цієї критично важливої системи озброєнь, яка життєво необхідна для підтримки армії та об'єднаних сил США, а також України та інших союзників у всьому світі", - сказав помічник міністра армії із закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш.

Теги: #patriot #ракети #сша

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