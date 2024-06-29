Дуда продовжив перебування контингентів країн НАТО в Польщі до кінця 2024 року

Президент Польщі Анджей Дуда продовжив перебування військових контингентів союзних військ у країні, повідомило Бюро національної безпеки.

"Президент Польщі ухвалив рішення про згоду залишити на території Польщі до 31 грудня 2024 року компоненти союзних сил разом з озброєнням і бойовими засобами з наступних країн: США - до 6500 солдатів, Велика Британія - до 700 солдатів, Канада - до 350 солдатів", - ідеться в повідомленні бюро в соцмережі X.

Крім цього, Дуда видав рішення про продовження терміну перебування до 31 грудня поточного року трьох польських військових контингентів - у Туреччині, Іраку та Латвії.