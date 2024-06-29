Події

11:37 29.06.2024

Дуда продовжив перебування контингентів країн НАТО в Польщі до кінця 2024 року

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Дуда продовжив перебування контингентів країн НАТО в Польщі до кінця 2024 року

Президент Польщі Анджей Дуда продовжив перебування військових контингентів союзних військ у країні, повідомило Бюро національної безпеки.

"Президент Польщі ухвалив рішення про згоду залишити на території Польщі до 31 грудня 2024 року компоненти союзних сил разом з озброєнням і бойовими засобами з наступних країн: США - до 6500 солдатів, Велика Британія - до 700 солдатів, Канада - до 350 солдатів", - ідеться в повідомленні бюро в соцмережі X.

Крім цього, Дуда видав рішення про продовження терміну перебування до 31 грудня поточного року трьох польських військових контингентів - у Туреччині, Іраку та Латвії.

Теги: #польща #нато #контингент

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