Події

09:04 29.06.2024

За добу на Харківщині одна загибла, дев’ятеро постраждалих в результаті ворожих обстрілів

1 хв читати
За добу на Харківщині одна загибла, дев’ятеро постраждалих в результаті ворожих обстрілів
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

У суботу вранці ЗС РФ обстріляли Богуславку та Куп'янськ, повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синєгубов.

"06:00 Ізюмський район, Борівська громада, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватне домоволодіння. 05:00 Куп'янський район, смт Куп'янськ-Вузловий, вул. Дарвіна. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю "Будинку науки та техніки", дитячий садочок", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби ворожих обстрілів зазнали Варварівка (загинула жінка), Циркуни (ушкоджено будівлю підприємства, автомобіль та приватні будинки, постраждали 8 осіб), Білий Колодязь (постраждала жінка), Митрофанівка (ушкоджена ферма, сільгосптехніка) та Петро-Іванівка ((пошкоджено будинок).

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:55 29.06.2024
Війська РФ вранці знову обстріляли населені пункти Херсонської області, у селі Наддніпрянське поранено двох жителів

Війська РФ вранці знову обстріляли населені пункти Херсонської області, у селі Наддніпрянське поранено двох жителів

08:43 29.06.2024
У Нью-Йорку Донецької області в результаті обстрілів за минулий день загинуло чотири жителі

У Нью-Йорку Донецької області в результаті обстрілів за минулий день загинуло чотири жителі

08:30 29.06.2024
У Херсонській області в результаті обстрілів четверо людей загинули, ще десятеро дістали поранення

У Херсонській області в результаті обстрілів четверо людей загинули, ще десятеро дістали поранення

08:00 29.06.2024
Росіяни скидали боєприпаси з БПЛА на Нікополь, обстрілювали з артилерії

Росіяни скидали боєприпаси з БПЛА на Нікополь, обстрілювали з артилерії

07:46 29.06.2024
Окупанти завдали понад 300 ударів по Запорізькій області, під вогнем перебували сім населених пунктів

Окупанти завдали понад 300 ударів по Запорізькій області, під вогнем перебували сім населених пунктів

03:46 29.06.2024
Окупанти за минулий день 36 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, є поранений

Окупанти за минулий день 36 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, є поранений

00:35 29.06.2024
Війська РФ увечері обстріляли Камишани Херсонської області, травмовано двох жителів

Війська РФ увечері обстріляли Камишани Херсонської області, травмовано двох жителів

17:54 28.06.2024
У Циркунах кількість постраждалих збільшилася до 8 осіб

У Циркунах кількість постраждалих збільшилася до 8 осіб

17:19 28.06.2024
У Циркунах на Харківщині 6 поранених внаслідок російського удару

У Циркунах на Харківщині 6 поранених внаслідок російського удару

15:10 28.06.2024
Через посилені ворожі обстріли на Харківщині розширено зону примусової евакуації сімей із дітьми - ОВА

Через посилені ворожі обстріли на Харківщині розширено зону примусової евакуації сімей із дітьми - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Силами ППО вночі збито 10 із 10 ударних БПЛА в межах шести областей

Адміністрація Байдена готова надіслати Україні наступний пакет військової допомоги, до нього увійдуть ракети ППО – ЗМІ

МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України в 2024 році до 2,5-3,5% при інфляції 8%

Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ

З російського полону повернули ще десять українців, серед них Наріман Джелял - Зеленський

ОСТАННЄ

Поліцейські затримали порушника, який уночі на Троєщині в Києві підірвав гранату: пошкоджено 11 авто

Редакційна рада The New York Times виступила за вихід Байдена з президентських перегонів

Сили оборони поступово витісняють окупантів із Вовчанська - голова ЦПД РНБО

У Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій ракетним ударом багатоповерхівці

Силами ППО вночі збито 10 із 10 ударних БПЛА в межах шести областей

Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів і 57 артилерійських систем противника

У разі атаки Ізраїлю проти Лівану почнеться "війна на знищення" - представництво Ірану

РФ тримає в Чорному та Азовському морях чотири військові кораблі

29 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У США виробники БпЛА просять Конгрес більше інвестувати у виробництво, щоб збільшити поставки в Україну - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА