За добу на Харківщині одна загибла, дев’ятеро постраждалих в результаті ворожих обстрілів

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У суботу вранці ЗС РФ обстріляли Богуславку та Куп'янськ, повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синєгубов.

"06:00 Ізюмський район, Борівська громада, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватне домоволодіння. 05:00 Куп'янський район, смт Куп'янськ-Вузловий, вул. Дарвіна. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю "Будинку науки та техніки", дитячий садочок", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби ворожих обстрілів зазнали Варварівка (загинула жінка), Циркуни (ушкоджено будівлю підприємства, автомобіль та приватні будинки, постраждали 8 осіб), Білий Колодязь (постраждала жінка), Митрофанівка (ушкоджена ферма, сільгосптехніка) та Петро-Іванівка ((пошкоджено будинок).