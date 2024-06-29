Події

08:43 29.06.2024

У Нью-Йорку Донецької області в результаті обстрілів за минулий день загинуло чотири жителі

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У Нью-Йорку Донецької області в результаті обстрілів за минулий день загинуло чотири жителі

У Нью-Йорку Донецької області в результаті обстрілу за минулий день, 28 червня, четверо загиблих, ще шестеро жителів області дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму телеграм-каналі в суботу вранці.

"Росія вбиває цивільних! За 28 червня росіяни вбили 4 жителів Донбасу - у Нью-Йорку. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення", - ідеться в повідомленні.

За даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення РФ в області вбито окупантами 2033 жителя, поранено - 5181.

Загальну кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя і Волновахи.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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