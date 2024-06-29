У разі атаки Ізраїлю проти Лівану почнеться "війна на знищення" - представництво Ірану

У разі атаки Ізраїлю проти Лівану почнеться "війна на знищення" із залученням усіх фронтів опору, заявили в Постійному представництві Ірану при Організації Об'єднаних Націй у ніч на 29 червня.

"Якщо він (Ізраїль - ред.) розпочне повномасштабну військову агресію, розпочнеться війна на знищення. Усі варіанти, зокрема повна участь усіх фронтів опору", - ідеться в повідомленні в соцмережі X на сторінці представництва Ірану при ООН.

Водночас, виходячи із заяви, попередження з боку Ізраїлю щодо проведення військової операції на кордоні з Ліваном проти бойовиків Хезболли в представництві Ірану вважають "психологічною війною".

Як повідомляв телеканал CNN, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що "напружена фаза війни з ХАМАСом (у Секторі Гази) добігає кінця", і що увага військових може потім переміститися на північний кордон Ізраїлю з Ліваном, де тривають бойові дії з підтримуваним Іраном угрупованням. У останні тижні Хезболла активізувалася.