РФ тримає в Чорному та Азовському морях чотири військові кораблі

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири військові кораблі, повідомляють Військово-морські сили ЗС України у фейсбуці у суботу вранці.

"Станом на 06:00 29.06.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні. В Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні. У Середземному морі 2 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет", - ідеться в повідомленні.

За даними ВМС, за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря - 9 суден, із них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 5 суден, із них 3 рухалися з протоки Босфор.