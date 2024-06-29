Події

06:50 29.06.2024

РФ тримає в Чорному та Азовському морях чотири військові кораблі

1 хв читати
РФ тримає в Чорному та Азовському морях чотири військові кораблі

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири військові кораблі, повідомляють Військово-морські сили ЗС України у фейсбуці у суботу вранці.

"Станом на 06:00 29.06.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні. В Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні. У Середземному морі 2 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет", - ідеться в повідомленні.

За даними ВМС, за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря - 9 суден, із них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 5 суден, із них 3 рухалися з протоки Босфор.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:12 27.06.2024
РФ тримає на чергуванні в Чорному та Азовському морях три ракетоносії "Калібрів"

РФ тримає на чергуванні в Чорному та Азовському морях три ракетоносії "Калібрів"

07:30 26.06.2024
РФ тримає на чергуванні в Чорному та Азовському морях три ракетоносії "Калібрів"

РФ тримає на чергуванні в Чорному та Азовському морях три ракетоносії "Калібрів"

07:34 16.06.2024
РФ тримає чотири ракетоносії в Азовському і Чорному морі

РФ тримає чотири ракетоносії в Азовському і Чорному морі

07:10 15.06.2024
У Чорному морі перебуває один, в Азовському - три кораблі, носії "Калібрів"

У Чорному морі перебуває один, в Азовському - три кораблі, носії "Калібрів"

07:00 14.06.2024
РФ тримає в Чорному та Азовському морях 4 носії "Калібрів" із загальним залпом 28 ракет

РФ тримає в Чорному та Азовському морях 4 носії "Калібрів" із загальним залпом 28 ракет

07:05 13.06.2024
РФ вивела ракетоносії в Чорне, Азовське та Середземне моря

РФ вивела ракетоносії в Чорне, Азовське та Середземне моря

07:16 12.06.2024
РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири носії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири носії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет

07:44 11.06.2024
РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири носії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет - ВМС ЗСУ

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири носії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет - ВМС ЗСУ

08:33 10.06.2024
РФ вивела ракетоносії в Чорне, Азовське та Середземне моря

РФ вивела ракетоносії в Чорне, Азовське та Середземне моря

07:10 08.06.2024
РФ вивела в Чорне море один військовий корабель, в Азовському перебувають сім суден, зокрема три носії "Калібрів"

РФ вивела в Чорне море один військовий корабель, в Азовському перебувають сім суден, зокрема три носії "Калібрів"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Силами ППО вночі збито 10 із 10 ударних БПЛА в межах шести областей

Адміністрація Байдена готова надіслати Україні наступний пакет військової допомоги, до нього увійдуть ракети ППО – ЗМІ

МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України в 2024 році до 2,5-3,5% при інфляції 8%

Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ

З російського полону повернули ще десять українців, серед них Наріман Джелял - Зеленський

ОСТАННЄ

Росіяни скидали боєприпаси з БПЛА на Нікополь, обстрілювали з артилерії

Окупанти завдали понад 300 ударів по Запорізькій області, під вогнем перебували сім населених пунктів

Силами ППО вночі збито 10 із 10 ударних БПЛА в межах шести областей

Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів і 57 артилерійських систем противника

У разі атаки Ізраїлю проти Лівану почнеться "війна на знищення" - представництво Ірану

29 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У США виробники БпЛА просять Конгрес більше інвестувати у виробництво, щоб збільшити поставки в Україну - ЗМІ

Окупанти за минулий день 36 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, є поранений

У Дніпрі під завалами виявили загиблого, зниклими безвісти числяться дві жінки - МВС

Адміністрація Байдена готова надіслати Україні наступний пакет військової допомоги, до нього увійдуть ракети ППО – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА