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01:27 29.06.2024

Адміністрація Байдена готова надіслати Україні наступний пакет військової допомоги, до нього увійдуть ракети ППО – ЗМІ

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Адміністрація Байдена готова надіслати Україні наступний пакет військової допомоги, до нього увійдуть ракети ППО – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні зброю та боєприпаси на суму $150 млн, включаючи перехоплювачі ППО HAWK і 155-міліметрові артилерійські боєприпаси, повідомили в п'ятницю два американські чиновники, передає Reuters.

"Очікується, що пакет допомоги в галузі озброєнь буде оприлюднений у понеділок, повідомили офіційні особи, відмовившись назвати своє ім'я, оскільки пакет не було оприлюднено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що США почали постачати Україні ракети-перехоплювачі HAWK у 2022 році як модернізацію переносних зенітних ракетних комплексів Stinger — більш компактної системи з меншою дальністю дії.

"HAWK - абревіатура від "Homing All the Way Killer" - був представлений у 1950-х роках і з роками модернізувався для боротьби з перешкодами та іншими заходами протидії. За даними Командування управління життєвим циклом авіації та ракет армії США, зрештою він був експортовано більш ніж у дюжину країн", - інформує Reuters.

За даними агентства, крім перехоплювачів HAWK та 155-міліметрових артилерійських боєприпасів у пакет увійдуть інші боєприпаси та обладнання для підтримки оборонних потреб України. Вказується, що "пакет надійде від Президентського управління зі скорочення запасів - механізму, який дозволяє президенту швидко передавати оборонні товари та послуги із запасів США для підтримки союзників".

Також наголошується, що з 2022 року США надали Україні військову допомогу на суму понад $50 млрд.

Теги: #допомога #україна #сша

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