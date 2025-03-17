Інтерфакс-Україна

Події

13:45 17.03.2025

Дуров підтвердив, що прибув із Франції в Дубай

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Дуров підтвердив, що прибув із Франції в Дубай

Засновник телеграм-месенджера Павло Дуров у понеділок підтвердив, що з дозволу судової влади Франції повернувся в Дубай.

"Я повернувся в Дубай після кількох місяців, які провів у Франції через розслідування щодо шахрайської діяльності в Telegram. Розслідування триває, але я щасливий опинитися вдома", - написав Дуров у своєму телеграм-каналі.

За це рішення він подякував судовій владі, своїм юристам і команді.

У суботу французькі ЗМІ повідомляли, що Дуров вилетів із Франції в Дубай, оскільки судова влада дозволила йому пробути там "кілька тижнів". Незадовго до цього судовий слідчий погодився модифікувати запобіжний захід: раніше засновнику соцмережі було заборонено залишати французьку територію, зазначалося в повідомленнях.

Наприкінці серпня 2024 року Дурову у Франції висунули обвинувачення в непротидії поширенню через месенджер злочинного контенту. Пізніше Дурова звільнили з-під варти під заставу в 5 млн євро за умови суворого судового нагляду, зобов'язання двічі на тиждень відмічатися в комісаріаті поліції. Йому було заборонено залишати французьку територію.

Теги: #дуров #дубай

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