Під час мирних перемовин обговорюються Курська область, ЗАЕС, доступ до портів - Віткофф

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив, що переговори щодо припинення війни між Україною та РФ включають питання окупованих територій України, Курської області, Запорізької атомної електростанції, а також доступу до портів.

"Головний регіон протистояння, яким є Курськ, і на тому полі бою різні умови. Ми повинні це обговорити. Є регіони, на які, як ми всі знаємо, орієнтуються росіяни. Є ядерний реактор, який постачає чимало електроенергії в Україну. З цим треба розібратися. Є доступ до портів. Є потенційна угода про Чорне море, просто є так багато елементів для припинення вогню!", - сказав Віткофф в ефірі CBS News у неділю.

Він відзначив, що іноді порівнює ситуацію в України з ситуацією в Секторі Газа, при тому, що Газа порівняно обмежений простір порівняно з Україною. "Те, що вони роблять, полягає в тому, що вони закопуються, і всі зобов’язані, усі зацікавлені сторони, включаючи європейців, робити все, що нам потрібно, щоб досягти успішного вирішення проблеми", - сказав спецпредставник США.

За його словами, "це дуже, дуже, складне припинення вогню, і всі віддані цьому обговоренню". Зустріч з українською делегацією в Джидді він назвав "багатообіцяючою". "Я вважаю, що це все дуже, дуже хороші тенденції, і, сподіваюся, інформують про можливість найближчої мирної угоди", - сказав Віткофф.

Джерело: https://www.cbsnews.com/news/steve-witkoff-middle-east-envoy-face-the-nation-transcript-03-16-2025/?intcid=CNM-00-10abd1h