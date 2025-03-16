Інтерфакс-Україна

Події

23:49 16.03.2025

РФ має беззастережно погодитись на пропозиції США, якщо хоче закінчити війну – Умєров

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Свідченням бажання РФ закінчити війну в Україні має стати їх беззастережне прийняття мирної пропозиції США, заявляє міністр оборони України Рустем Умєров.

"Зараз м’яч на російській стороні. Якщо вони хочуть закінчити цю війну, їм потрібно просто беззастережно сказати "так" США ", - сказав Умєров в ефірі телеканалу Fox News у неділю.

Україна, за його словами, у той же час продовжує свої заплановані оборонні операції.

На запитання, чи довіряє Україна РФ щодо їх прагнення миру, Умєров відповів: "Ми довіряємо народу та адміністрації США і підтримуємо їх, а про переговори США та РФ ми скоро дізнаємося".

Джерело: https://www.foxnews.com/video/6370119142112

Теги: #сша #міноборони #війна #рф

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