В Україні днями збережеться прохолодна погода, місцями з невеликим мокрим сніг

У вівторок, 18 березня, у південно-східній частині, вдень і північних областях місцями невеликий мокрий сніг; на решті території без опадів. На дорогах західних областей подекуди ожеледиця, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в південних, центральних, Сумській та Харківській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу (в Карпатах 9-14° морозу), вдень 0-5° тепла; на південному сході країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві вночі у вівторок без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 17 березня найвища температура вдень була 20,8° в 2012р., найнижча вночі -18,7° в 1898р

У середу, 19 березня, в Україні В Україні, крім західних та більшості південних областей, невеликий, у східних областях помірний мокрий сніг, вдень з дощем. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах 7-12° морозу; вдень 2-7° тепла.

У Києві у середу невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.