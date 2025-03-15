Інтерфакс-Україна

Події

16:16 15.03.2025

Стармер вважає, що безпеку України потрібно розглядати у більш широкому сенсі безпеки Європи

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Безпека України повинна розглядатись у більш широкому контексті колективної оборони та безпеки Європи. До такого розуміння прийшли учасники віртуальної зустрічі світових лідерів у суботу, сказав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Сьогодні вранці на стіл були покладені нові зобов'язання, як щодо коаліції бажаючих, з точки зору захисту угоди, так і щодо ширшого питання, яким є колективна оборона і безпека Європи", - сказав Стармер на прес-конференції за підсумками віртуальної зустрічі світових лідерів у суботу.

За його словами, сьогодні учасники зустрічі "просунулися вперед на цьому фронті, тому що деякі з взятих на себе зобов'язань виходять за рамки просто коаліції бажаючих, щоб гарантувати, що ми зможемо захистити будь-яку угоду по Україні, якщо вона буде досягнута, але також є кроком вперед для колективної оборони і безпеки Європи, що є дійсно важливою частиною аргументів, які я наводив щодо епохи, в якій ми зараз перебуваємо".

"Я думаю, що в більш широкому сенсі, сьогодні вранці прозвучало розуміння того, що ширший аргумент, який я наводив і який виходить за рамки лише питання України, полягає в тому, що Європа повинна посилити власну оборону і безпеку", - додав він.

"Сьогодні вранці було представлено багато країн, що свідчить про дуже сильну колективну рішучість. І тому я думаю, що ми досягли реального прогресу сьогодні вранці, і цей імпульс і ця рішучість низки країн, а також впевненість у тому, що ми продовжуємо рухатись вперед, є дуже важливими", - зазначив Стармер.

Стосовно механізмів тиску на Володимира Путіна Стармер сказав: "Я думаю, що є дві точки тиску. Перший - це збільшення військового потенціалу для України, і нові зобов'язання, покладені сьогодні вранці на стіл переговорів з цього приводу. Отже, ця група просувається в цьому напрямку. Це короткострокові військові можливості і довгострокові військові можливості, тому що ми також бачимо, що Україна відіграє свою роль у будь-яких домовленостях у сфері безпеки, що дуже важливо".

"Що стосується санкцій, так, ми хочемо ще більше посилити санкції, і ми обговорювали сьогодні вранці, наскільки далеко ми можемо піти, включаючи питання заморожених активів. Це складне питання, як я думаю, всі розуміють, тому ми обговорили подальші санкції, які не мають нічого спільного з активами, і які ми будемо просувати в результаті сьогоднішньої ранкової дискусії, а також продовжуємо дискусію про те, що ще можна зробити щодо самих активів", - додав він.

Теги: #україна #безпека #європа #стармер

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