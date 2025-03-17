Інтерфакс-Україна

Події

13:17 17.03.2025

В Покровську під час обстрілу поранені троє дітей

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В Покровську під час обстрілу поранені троє дітей
Фото: Донецька ОВА

Три дитини поранені внаслідок російського обстрілу в Покровську Донецької області у понеділок, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, влучили у приватний будинок, де й перебували діти: дівчата 15 і 8 років та хлопчик 12 років. Усі троє отримують необхідну медичну допомогу", - написав Філашкін в Телеграм.

Він закликав сім'ї з дітьми евакуюватись з міста.

При цьому 25 грудня Філашкін повідомляв, що у Покровську на той момент лишалося 7,5 тис. людей, а евакуація дітей була повністю завершена. 5 березня начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив, що в місті лишалося три тисячі жителів.

Теги: #покровськ #обстріл

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